〈南部〉小內閣調整 黃偉哲：6月底期中考

2019-05-11

〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡筱薇昨天進行市政總質詢，詢問市長黃偉哲近期是否調整小內閣人事？黃偉哲表示，他覺得第一階段要考慮時間點應該是今年六月底，也就是上半年結束，他將會做一個段考、期中考。

經發局長懸缺 傳女性主管回鍋

而值此之際，台南政壇也傳出，由於經濟發展局目前由副局長代理局長職務，外傳新任局長將由前市府時代的一位女性主管回鍋接掌，她公部門服務生涯三十多年經驗，而且長期在工商企業界相關事務非常嫻熟，專長於經濟領域，在中央與地方之間扮演溝通角色，亦是十分熱忱積極，將於六月初報到接任，但這項人事傳聞，當事人及市府高層都表示不知情，預料五月底議會定期會結束後，新人事案才能明朗化。

市長表示會給現在團隊時間

蔡筱薇昨天進行市政總質詢，詢問市長黃偉哲近期是否調整小內閣人事，並提出新市政藍圖？黃偉哲表示除提出第一階段考慮點是六月底外，他也進一步表示，我們要給現在團隊時間，不管是新的小內閣成員或是續任的小內閣成員，我們都會給時間，因為畢竟市長是不同的人，所以不同的市長，會有不同施政風格。

強調有感施政 不堆砌華麗詞藻

黃偉哲說，我們要有感施政，讓市民有感，一些華麗的詞藻就可以不用再堆砌了。他過去提到的一些所謂的「標竿計畫」，這標題他覺得不重要，而是看內容。先前也有議員先進質詢的時候，提出市民「十大之惡」或「十大之痛」，姑且不論這個排序是怎麼來的，但其中一些內容的確是值得我們深思檢討，有些是長期，有些是短期就可以馬上立竿見影，這部分我們都會盤點。

他表示，另外，市府力求今年至少在汛期的時候，南市淹水的面積一定要大幅減少，交通塞車部分一定要開闢新的道路跟停車空間。

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