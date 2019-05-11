〈中部〉（南投）武嶺停車場 13日起封閉整修

2019-05-11

〔記者佟振國／南投報導〕為改善合歡山武嶺及遊客服務中心兩處停車場鋪面及交通動線，林務局東勢林管處預計本月十三日起至八月七日止，分別封閉施工，由於高山停車空間不足，工期又橫跨杜鵑花季及暑假，提醒上山遊客注意，至於兩處停車場原本可停放七十部自小客車，完工後可提供九十個自小客車車位，還能停放八輛中型巴士。

6月底完工後 換合歡山遊客中心停車場施工

合歡山海拔逾三千公尺，一年四季有不同風情，春夏高山杜鵑盛開，冬天則常有皚皚白雪覆蓋山頭，成為中部熱門旅遊景點，但也由於一年四季都是旅遊旺季，也讓高山公共設施耗損嚴重，又難找到適當時間整修，東勢林管處今年決定要改善武嶺及合歡山遊客服務中心停車場。

這兩處停車場至少十五年未大規模整修，鋪面多處破損、凹陷，雨、雪季常會積水，更影響遊客行走安全，加上進出動線不明確，停車狀況混亂，將一併改善，停車場車道將鋪設柏油路面，車格使用透水材料，以混凝土內加點焊鋼絲網更穩固。

目前正值合歡山高山杜鵑花季，此時停車場封閉施工，可能影響交通順暢，東勢林管處解釋，秋冬季節合歡山溫度降低，不利鋪設柏油、混凝土，施工人員更難找，只能利用夏季施工，武嶺停車場原訂四月中旬動工，考量今年花季提前，決定延至五月十三日再動工，預計六月廿九日完工，合歡山遊客服務中心則從六月廿九日封閉施工至八月七日，兩處停車場不能同時動工。

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