〈中部〉（嘉義）鹿草百歲嬤拉拔9子女 獲選模範母親

2019-05-11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今年各界推薦的模範母親計有二十五人，縣府今晚將在創新學院表揚，其中，鹿草鄉百歲人瑞阿嬤沈莊密是最高齡的模範母親，她自幼困苦，婚後與丈夫務農，拉拔九個子女長大，雖沒受過教育，以身教教導子女努力向上。

曾被賣當養女 刻苦耐勞務農持家

沈莊密在十歲時，父親因病過世，因家貧她被賣給人家當養女，後由兄長挑磚賺錢贖回；年幼時，沈莊密做過苦力和粗重農事，培養刻苦耐勞個性，與丈夫沈清祿婚後，務農為生，曾因戰亂搬到偏僻山寮居住，全家人縮衣節食、同甘共苦度難關。

三子沈進忠說，小時候家沒電沒水，母親常揹著孩子到地瓜田工作，全年無休，母親沒受過教育，但常告訴他們要努力向上，刻苦持家，以身教教導子女，「母親一輩子太辛苦了，真的很感謝她！」

身教勉子女向上 子女感謝她辛苦

沈莊密早年喜愛學習傳統舞蹈，九十歲時曾參加全國社區照顧關懷據點大賽阿公阿嬤健康活力表演，獲團體組全國第一名總冠軍，可惜九十一歲受傷後，手腳不如以往靈活俐落。

嘉義縣脊髓損傷者協會推薦的模範母親曾素珍，家住布袋鎮，為了讓全身癱瘓的兒子可以上學，長年到校伴讀，兒子順利取得學士學位，展現為母則強的堅毅和韌性。

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