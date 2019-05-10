〈北部〉水稻葉稻熱病侵襲 苗縣600公頃受害

2019-05-10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近來天氣轉熱，伴有鋒面雨勢，加上日夜溫差大，濕度又高，容易發生水稻葉稻熱病。苗栗縣政府農業處農務科統計，目前全縣已有六百公頃稻田受害，呼籲稻農及時防治，以免水稻葉稻熱病蔓延。

高溫、下雨 一期稻作傳出災情

苗栗縣政府農業處農務科指出，苗栗縣栽種水稻面積超過五千公頃，四月時因天候狀況，已預警水稻葉稻熱病可能發生，近來天氣持續高溫，加上雨勢不斷，在各種環境因素誘發下，苗栗縣不少鄉鎮市都發生水稻葉稻熱病災情，最新統計已有六百公頃稻田受害。

苗栗縣政府農業處農務科表示，水稻葉稻熱病是真菌感染所引起，於一期稻作期間容易發生，一旦水稻病發，農民切記不可過度曬田，以免造成水分及養分吸收不良，增加水稻葉稻熱病發生率。

農業處建議 移除周邊稻穀或稻草

另外，農務科建議，病菌初次感染源主要來自病秧苗、病稻穀及病稻草，農友應種植健康秧苗，並移除田區周邊稻穀或稻草，以降低感染水稻葉稻熱病菌機會。

水稻葉稻熱病發病後，將造成水稻葉部出現外圍黃暈、中間灰白色紡錘狀病徵，意即葉片出現斑點，嚴重時將導致秧叢整株葉片乾枯，無法進行光合作用。

依目前天候預測，苗栗縣農業處表示，今年氣候可能偏暖，水稻葉稻熱病害可能提早發生及散播速度快，農民應合理施肥，適當補充鉀肥、少氮肥，並可用含矽肥料，當土壤改良劑作基肥施用。

農業處也呼籲農友，水稻葉稻熱病病害程度不同，只要能適時、適藥防治，才能避免稻作受害。

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