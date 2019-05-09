〈南部〉感念母恩 隨身攜帶媽媽照片23年

2019-05-09

〔記者劉婉君／台南報導〕「沒有媽媽就沒有今天的我」，八十五歲富樂夢教育基金會董事長沈坤照，在母親沈黃紫袖去世後，每天隨身攜帶媽媽的照片（見圖，記者劉婉君攝），廿三年如一日，為了感念母恩，以母之名成立獎學金，幫助弱勢學童，迄今已發出超過一千七百萬元，近年來還協助至少五千人次參加免費英文課輔。

母親節前夕，沈坤照妻子蔡來順獲得模範母親表揚，沈坤照則談起媽媽，忍不住落淚，他說，媽媽沒有讀書，但很注重孩子的教育，教他要誠實、有禮貌、感恩，並對孩子的時間與零用錢有適當的控管，這些也是他們教養孩子的方法。

沈坤照與妻子蔡來順結婚、生下五名兒女後，媽媽協助照顧孩子，讓夫妻倆可以全心衝刺事業，成功打造文具王國，他說，「因為媽媽，我才能有今日的成就。」

母親過世後，沈坤照於二○○三年開始，以母之名成立獎學金幫助弱勢兒童，迄今已有超過一萬七二四八人受獎；七年前，他再以富樂夢教育基金會開辦英文課輔，讓弱勢兒童可以免費增強英語能力，今年再增加親子班，今年就有超過一千人參加。

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