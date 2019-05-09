〈南部〉八田與一追思會 黃偉哲感念無私奉獻

2019-05-09

〔記者楊金城／官田報導〕嘉南農田水利會昨天在烏山頭水庫舉辦「嘉南大圳之父」八田與一逝世七十七週年追思紀念會，表達飲水思源的感念；水利會長楊明風說，台灣人對八田的尊敬與感謝永遠不變。市長黃偉哲指出，烏山頭水庫、嘉南大圳動工到明年滿一百週年，市府將與水利會擴大舉辦紀念活動，讓下一代都能夠記得。

台日代表300多人 齊聚烏山頭水庫

包括楊明風、黃偉哲、總統府國策顧問黃崑虎、日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次、八田與一的長孫八田修一與親友、八田與一故鄉金澤市長山野之義等三百多人，到烏山頭八田與一墓園祭拜、獻花，共同感念八田與一打造烏山頭水庫、嘉南大圳的貢獻。

烏山頭的八田銅像頭顱去年被鋸斷破壞，水利會很快修復，也順利舉辦八田技師追思會，經過一年，銅像保存良好，水利會在墓園設監視器、派人巡護，今年再次舉辦追思會，前行政院長賴清德昨上午先前往祭拜。賴清德說，在台南市長、行政院長任內，每一年都參加八田追思，因下午要趕搭飛機至日本，因此提前來祭拜八田與一，感念其對台南和南台灣農業經濟的貢獻，表達感謝與尊敬；對於八年來首次未能參加正式祭典，感到很可惜。

八田與一長孫 感謝台灣用心維護

八田修一代表遺族感謝水利會每年都舉辦八田技師追思會，謝謝台灣及日本各界代表參與追思會，現在烏山頭水庫不僅灌溉農田、也供應民生用水和發電，謝謝水利會等單位的用心維護。

楊明風說，八田與一建造烏山頭水庫、嘉南大圳，一九二○年開工，花了十年、在一九三○年啟用，把雲嘉南不毛之地變成十五萬公頃的良田，後人對八田緬懷感謝；烏山頭現打造八田與一紀念園區和其戶外景觀「珊瑚苑」，就是紀念八田的貢獻，珊瑚苑中用十顆石頭象徵八田與一一家人守護烏山頭。

楊明風表示，明年是烏山頭水庫動工滿一百年，水利會將擴大舉辦紀念活動。

黃偉哲說，舉辦追思會代表飲水思源、吃果子拜樹頭，緬懷八田與一技師無私奉獻的精神。

烏山頭水庫明年施工滿百年 擴大辦活動

黃偉哲表示，只要對台灣有貢獻、付出努力的，不論國籍，都值得我們肯定與感謝；明年市府會配合嘉南農田水利會盛大舉辦烏山頭水庫施工滿一百年、啟用滿九十年的紀念活動，讓台灣的下一代都能記得先人們不分族群、不分國籍一起付出努力耕耘土地。

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