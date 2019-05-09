〈南部〉台東總預算比去年少35億 饒慶鈴：爭取補助

2019-05-09

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣長饒慶鈴昨天赴議會施政報告，花了兩個小時闡述施政理念，她強調，今年台東縣總預算為一百六十四億八千萬元，加上追加預算約可達到一百九十億元規模，但比去年還是少了卅五億元，要努力追上去年水準，縣府也會向第三期花東永續發展基金提出六十六案、爭取六十四億元補助。

饒慶鈴從議長轉換跑道，昨天第一次施政報告，準備了七十五頁書面資料，比前任縣長黃健庭最高峰時一百七十六頁少了一半，但還是花了兩個小時才完成報告。

饒慶鈴說，台東縣政府總預算在去年達到最高峰、高達兩百廿五億兩千萬元，今年至目前為止總預算編列一百六十四億八千萬元，預估追加減預算後可達一百九十億元，仍比去年少了卅五億元，還要再努力爭取經費。

財政及經濟發展處長盧協昌說明，去年台東縣預算超過兩百億元，主要是二○一六年尼伯特風災後，連續兩年編列重建專款，再加上去年因颱風及豪大雨等災後重建工程核定經費也較多所致。

饒慶鈴進一步指出，第三期花東基金預計廿日提送審查，各局處已提出六十六案、六十四億元經費，希望在基礎建設、農業發展、產業發展、社會福利、觀光及文化發展等再爭取到更多補助。

台東縣地處偏遠，醫療資源不足，縣長饒慶鈴昨天指出，縣府爭取花東永續發展基金挹注，希望六月起能陸續增設心臟外科等五名專科醫師，花東基金已核定三千萬元經費，將充實地方專科醫師人力、特殊專科醫師支援，其中衛生福利部台東醫院成功分院僅一名醫師，若遇到必須與救護車後送病患時，就會出現醫師人力空缺，六月起可望增加一位醫師、並可提供廿四小時醫療服務。

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