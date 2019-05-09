〈北部〉苗栗中油污染地下水 苯含量超標378倍

2019-05-09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣中油公司位於苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦廠，二月發生伴產水池管線鏽蝕破損，導致伴產水洩漏事件，苗栗縣政府環保局公布查證結果，受影響的污染管制區約二‧四三公頃，其中區內地下水井的苯含量超標三百多倍，相當驚人；因苯是致癌物質，環保局也要求中油回抽地下水，避免污染範圍擴大。

鐵砧山礦廠漏油遭罰

環保局指出，已先就中油漏油的污染行為開罰十五萬元，之後會將調查報告送交環保署認定，若環保署列為整治場址，中央將再開罰十五到七十五萬元；若為控制場址，則由縣府開罰十到五十萬元。

當地居民勿飲地下水

環保局說，苯為致癌的毒性物質，容易對人體造血功能與呼吸道造成危害，為了避免居民使用受污染的水源，已先要求中油回抽地下水，讓地下水位下降，藉由水往低處流的原理，集中控制油污，避免影響範圍擴大。環保局也呼籲當地居民勿使用地下水。

環保局調查報告，將礦場及周邊的農地，共約二‧四三公頃面積劃定污染管制區，其中監測出民井地下水苯含量達三百七十八倍，總石油碳氫化合物最高測值超出管制標準一百八十倍。因受污染範圍多為私有地，環保局表示，目前先由地主與台灣中油協調賠償事宜，若無法成立，環保局將介入公害調處。

中油允協助恢復環境

台灣中油則回應，會積極協助受影響區域地下環境恢復，除委請第三方公信機構進場採樣，也會依環保局指示進行調查與整治措施。

控制場址為土壤或地下水污染物濃度達土壤或地下水污染管制標準者，縣市政府主管機關應公告之；整治場址則為控制場址經初步評估後，有嚴重危害國民健康及生活環境之虞時，報請中央主管機關審核，由中央主管機關公告之。

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