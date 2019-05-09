〈中部〉《70年來首次》嘉義市都計公設通檢 31處將變更

2019-05-09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府自一九四九發布主要都市計畫以來，七十年來首次辦理「公共設施用地專案通盤檢討案」，依據高齡、少子化的社會發展需求，針對三十一處包含學校、公園、市場用地進行變更都市計畫，已無公設使用需求的部分將解編，還地於民，估計變更面積共三十四．八九公頃，待草案修正完成，年底前辦理公開展覽。逐一通知土地所有權人等變更程序，以期二○二二年發布實施。

逾34公頃 將解編還地於民

嘉義市議會定期會昨天為市府局處工作報告議程，都市發展處代理處長陳永軒表示，「嘉義市公共設施用地專案通盤檢討案」是依內政部「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」辦理，根據嘉市總人口成長下降及高齡少子化社會發展需要，通檢「嘉義市都市計畫區」、「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫」及「仁義潭風景特定區計畫」內公設用地。

依高齡、少子化情形 進行檢討

陳永軒說，全市公設用地面積一千六○九．七八公頃，待取得私有公設保留地計一百六十二．七九公頃，扣除仍有開闢必要的部分，已無必要的地方有三十一處、三十四．八九公頃，其中○．○○二五公頃規劃轉換為其他公設用地，其餘都解編。

朝野議員均促市府加速辦理

不分黨派議員昨均表達市府要加速辦理的意見，民進黨議員蔡文旭說，如民生南北路被編定為綠園公道十六，規劃仿造英國花園大道，但至今未徵收開闢，建議也納入變更案中；國民黨議員張秀華關注通盤檢討期程，「五年可完成嗎？」陳永軒答稱「五年是保守說法」，張建議，因通檢作業時程長，而少子化嚴重，可從教育用地先討論變更，對此，陳永軒說已有六處學校用地規劃解編。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/