〈南部〉《觀察筆記》立夏了

2019-05-08

高雄政治氣候很熱，立夏了。

其實，台灣不僅高雄，台北政治一樣溫度高，選總統的撞擊力道，議題衝突，民調競爭，製造網路聲量，紛至沓來的各樣勢力，各種演出，突然有人到中國祭起祖，有人到白宮見美國總統，而韓國瑜在高雄議會唇槍舌劍，很紅火的鏡頭。

這是政治上很熱的新聞，韓粉的反應更是添加柴火燒得沸沸騰騰，他們在網路世界裡一決了雌雄？雖可能有高下，倒也未必有輸贏之分，或許是一個雙贏，在各自天地裡稱王稱后。

網路的虛擬是真真假假，不過，猶如夏天的山雨欲來風滿樓，是預兆也是警訊，對參選政治人來說這一陣風向吹往哪兒？背後是驟雨還是地形雨？忍一時躲一下，或是西北雨直直落，需要聽一晚夜雨沉思前景？

梅雨隨立夏來了，缺水的煩憂也沖洗掉了，如何不再每年擔心水情緊張，是大政治人的承諾，不要看天水，要有規劃，在大自然與人間取得和諧，永保百年。

熱，是從高雄開始一路延燒台北！（資深記者黃明裕）

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