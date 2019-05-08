〈台北都會〉基隆城際轉運站終於發包 六月動工

2019-05-08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌昨天到市議會進行施政報告，他表示，第二任的任期會展開「百米衝刺」的行政效率，加速推動市港再生標竿計畫、輕軌捷運、城際轉運站建設及闢建國門廣場、中正公園「希望之丘」觀光地標、「大基隆歷史場景計畫」再造人文歷史風華、基隆河谷廊帶「北五堵國際研發新鎮」等建設。

林右昌指出，總經費六億多元、流標七次的「基隆城際轉運站」，終於在前天發包，預計六月動工、二○二一年完工。

城際轉運站完成之後可以改善火車站周邊區域的交通動線、公共運輸環境，整合市公車、國道公路客運、火車站以及輕軌捷運站，打造交通樞紐新風貌。

市府交通旅遊處長李綱說，城際轉運站主體是二層樓建物，有公路客運停靠的十三個月台、市公車十二個月台，還有候車大廳、旅客服務附屬設施等，外面有市民廣場及戶外木構景觀頂棚；舊火車站將補強結構，整修外觀並改善候車空間，成為轉乘候車及旅客服務空間。

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