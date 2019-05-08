〈台北都會〉基隆軍港遷建 小英期許重現台灣頭風華

2019-05-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統昨出席「基隆港軍用碼頭暨威海營區西遷工程開工典禮」，她強調，政府會持續發揮團隊效率，讓基隆各項重要工程都按部就班、如期完工，重現「基隆台灣頭」的繁榮風華；蔡英文也關切「貢寮鮑」受到「中國鮑」傾銷的影響，她強調「天氣會變，政府照顧人民的決心不會改變」，一定保護台灣的產業發展。

軍港遷西岸 東岸串聯水岸遊憩廊帶

海軍一三一艦隊使用基隆港東四、五號碼頭已經五十多年，營舍老舊且長期將基隆港東岸分隔成兩段，限縮港埠營運及城市發展，基隆市長林右昌、立委蔡適應積極推動軍港遷移到西岸，歷經多次協調，最後軍方同意遷到西岸牛稠港內，成立國防軍事專區，遷建經費高達二十．八九億元，蔡英文去年四月主持動土，昨天是軍方主體營舍的開工典禮，整體工程預計二○二一年完工。

蔡英文表示，基隆軍港遷建見證國防需求和城市發展的雙贏，軍事基地遷移到更安全、重要的戰略位置，有效確保北台灣的安全，未來西岸的營舍擁有最先進的訓練設備和備勤空間，提升國軍的戰備能量；另一方面，軍港遷移後釋出的東岸碼頭將結合「大基隆歷史場景計畫」，串聯水岸遊憩廊帶，再搭配輕軌捷運、智慧旅運大樓、國門廣場等建設，讓基隆市港的核心區域更美麗、更便利，重新取得「台灣頭」國家門戶的光榮地位。

「我們有責任找回基隆港的光榮，重新驅動『台灣頭』的發展！」蔡英文強調，她上任來緊盯這件事，要完成軍港西遷、港口轉型等計畫，現在已進入實質推展的階段。

林右昌表示，軍港遷移後，市中心將重新規劃，帶進新的都市機能，提升市港的競爭力，國防部、海軍弟兄有全新營區及訓練設備，有嶄新的碼頭與指揮管理系統，港務公司也能在原有的港埠用地做更大彈性及商業開發利用，創造三贏。

蔡：保護貢寮鮑 加強檢驗中國鮑

另外，今年的「貢寮鮑」受到「中國鮑」低價傾銷影響，一度價跌滯銷，經本報獨家披露後，行政院已宣布未來在「貢寮鮑」產季時，將暫停「中國鮑」輸台；蔡英文昨天訪視貢寮區漁會，她表示已要求衛福部食藥署針對「中國鮑」加強檢驗，也要求海巡署、關務署查緝走私，不能讓走私的「中國鮑」破壞市場行情，「政府保護我們的產業，不是用說的，而是用做的！」

蔡英文也在貢寮包粽子並閒話家常，雖然她包粽子不熟練，但非常專注認真，一連包了多顆，被婆婆媽媽盛讚「有進步」；民眾也不斷高喊「小英加油」、「挺小英、顧台灣」，氣氛熱絡。

蘇揆赴馬祖 加速購建新台馬輪

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕行政院長蘇貞昌昨天到馬祖南竿福澳碼頭，視察「購建新台馬輪綜合規劃案」，他宣布核定十一．四億元購建新台馬輪，提醒記取「台馬之星」教訓，要加強監督並加快速度執行，中央政府全力支持。

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