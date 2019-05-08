〈北部〉孕婦自主「溫柔生產」 桃園醫院推動

2019-05-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕近年醫界吹起新風潮，在生產過程中以孕婦為主體，推動「溫柔生產」。衛生福利部桃園醫院響應此措施，透過助產師和婦產科醫師合力協助，給予孕婦及其家庭相關醫療及心理支持，讓孕婦能保持正面、愉悅心情迎接新生命，降低生產壓力。

衛生福利部桃園醫院副院長陳瑞昌指出，醫院盼透過「溫柔生產」方式，提供孕婦安全舒適的產程、相關資訊等，據國外臨床經驗，生產過程多以助產師為主，不以過度醫療方式介入，在低風險的前提下，「溫柔生產」可賦予產婦更多自主權利，包括決定懷孕、生產過程如何被對待，進而讓孕婦覺得安心，減緩孕婦在產程中不必要的壓力。

桃園醫院婦產科主任黃建勳說，台灣目前在生產過程中仍然多以婦產科醫師為主，孕婦在懷孕過程，除定期產檢、照超音波，通常還會有許多心靈層面疑慮，或與家人之間的關係變化，此為介於療程和心理的不同領域，此時透過助產師從中配合照護，可為孕婦解惑各項疑慮、提供生產必要資訊，也協助準父母以非醫療介入方式度過生產。

採用「溫柔生產」的新手媽媽巫姓市民說，她沒有生產經驗，原先對生產過程多為負面印象，因此感到相當焦慮，但產前她透過助產師的指導，學會如何與腹中的寶寶互動，並提前學習生產技巧，的確讓她在生產過程中感到情緒較平穩、放鬆，很推薦更多孕婦利用「溫柔生產」。

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