〈北部〉假住宅真蓋飯店 苗縣議員批規避環評

2019-05-08

〔記者張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會定期會昨天進行縣長施政報告，縣長徐耀昌將南庄鄉歐式建築格拉斯飯店等相繼進駐，列為重要觀光政策。縣議員陳光軒、曾玟學等人卻質疑「格拉斯」業者以一般住宅名義興建飯店，且主體建物已蓋得差不多，有先斬後奏、規避環評之嫌，要求苗栗縣府做好把關工作。

徐耀昌指依規定辦理 業者未回應

徐耀昌回應，目前業者尚未申請變更飯店，會請相關單位前往現勘，一切依規定辦理。記者多次電話聯絡「格拉斯」負責人，但皆未獲回應，無法取得業者對此事的看法；施工廠商對此議題拒絕回應。

徐耀昌在施政報告中指出，苗東地區是苗縣觀光潛力股，在泰安鄉汶水湯元、山河境二家國際溫泉度假飯店，以及南庄鄉歐式建築格拉斯飯店相繼進駐後，更將如虎添翼，開啟在地觀光全新發展契機。

官員指環評法修正 集合住宅免環評

陳光軒發言肯定苗東地區是觀光潛力股，但徐耀昌所提的「格拉斯觀光飯店」進駐，卻屬於丙種建築用地，是永和山水庫上游的「水庫水源保護區」，依法必須先做環境影響評估，卻用自用住宅名義申請規避環評。他質疑，苗縣府明知業者要蓋飯店，連徐縣長也受邀參加動工典禮，但卻以住宅為申請名目，此風不可長，擔心未來所有業者都以此方式規避環評投機取巧，要求苗縣府依法行政。

縣議員曾玟學也指該飯店以一般住宅興建，佔地六百多坪、七層樓、有五十多間房間，質疑業者先斬後奏，規避環評，實在太離譜。

苗縣府環保局長陳華盛指出，環評法去年四月修正認定標準，以集合住宅名義興建，不需要環評。工商發展處長黃智群表示，全案領有苗縣府核發建造執照，土地為丙種建築用地，用途為住宅，後續若變更為飯店使用，應先向飯店目的事業主管機關文化觀光局申辦興辦事業計畫，再向環保局提送環境影響評估審查，取得上述核准文件後，再向縣府建築主管單位審核建造執照變更設計，後續依飯店用途之使用執照申辦旅館登記。

黃智群指出，此案目前尚未完工、使用，尚無違規使用問題，若經查緝未經申請違法使用或未依核定使用類組使用，將可依建築法裁罰，並限期改善或補辦手續。

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