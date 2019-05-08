〈中部〉《台中》小額信貸付高車貸 7人出面指控

2019-05-08

〔記者歐素美／台中報導〕民眾需錢孔急，因銀行信貸不過，某小額信貸公司就以「車貸包裝信用」，遊說民眾先辦車貸，民眾買了高出市價兩倍價格的二手車，不但信貸沒著落，每月還要背負高額車貸，並面臨繳不出車貸被融資公司催討窘境，市議員謝志忠質疑業者涉及背信或詐欺，昨偕同七名被害人召開記者會，事後並提告；警方表示，一定會配合蒐證，依法嚴辦。

廿九歲的郭小姐經營小吃，因沒有薪資轉帳，無法貸款，為了籌措周轉金，看到「板信立銀」貸款資訊，希望透過該公司借款五至十萬元，她說，小額信貸人員告知需以車貸包裝信用，遊說其購買 二○○六年出廠的二手奧迪車，市價約十五萬元，卻以貸款卅三萬元，並與租賃車業者合作，宣稱每月出租車子可補貼車貸，若信貸不過，車子也可退還。

郭小姐說，車子出租每月六千元，車貸每月九一八五元，車子只出租兩個月，小額信貸就退還給她，但信貸又沒過，四月份車貸還不起，面臨被貸款公司催款。其他多位民眾也面臨類似情況，原本想借信貸五至五十萬元左右，卻變成買了高出市價兩倍的二手車，背負廿八萬至五十五萬元不等的車貸。

小額信貸公司人員回應媒體時表示，相關過程皆經當事人同意才進行，強調一切合法。

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