〈中部〉《台中》違建地主申拆公有護欄 沙鹿公所放行

2019-05-08

〔記者歐素美／台中報導〕民眾去年底向市府檢舉沙鹿區自強路一處違建，市府依違章建築處理辦法「勒令停工」，但業者申請拆除公有護欄，沙鹿區公所竟同意，並於今年三月廿一日重新動工，四月六日更利用假日施工，再遭民眾連續檢舉，質疑市府針對「施工中的違章」未「即報即拆」，行政怠惰；市府則表示，已限業者五月六日改善，否則強拆。

李姓民眾向本報投訴指出，其去年十二月向市府檢舉沙鹿區自立路違建，市府回文認定為「施工中違建」，依法應採「即報即拆」，但市府僅勒令停工，業者停工後，今年三月又動工，其再度檢舉，市府一直沒有回覆，甚至同意業者拆除自立路旁的公有護欄。而四月六日，業者又假日趕工，其再向市府檢舉，市府卻僅回函表示，四月八日派員現勘，並未發現施工。

李姓民眾痛批，檢舉業者利用假日趕工，市府卻於週一派員稽查，當然查不到，而且第一次檢舉，市府即認定是「施工中違建」，沙鹿區公所還同意業者拆除公有護欄，質疑市府「行政怠惰、瀆職，甚至包庇」。

沙鹿區公所坦承，地主認為公有護欄影響其施工進出，申請拆除護欄，公所派員會勘確認有影響，地主也簽署切結書，若人車發生意外將負責，區公所即同意拆除，並未針對地上物是否違章等進行清查了解。

都發局都市修復工程科長謝國基表示，該案確認為違章，市府第一時間即勒令停工，因地主是在私人土地上擺放貨櫃，並施作地面及鐵捲門等，市府也派員拆除，業者隨後又動工，市府已限期業者於五月六日改善，並移除貨櫃等，否則將強拆，「即報即拆」是指在六十天內拆除，市府有相關行政作業要做，並非民眾檢舉就立拆。

陳姓地主無奈表示，土地被列為學校用地四十多年，政府不徵收也不解編，地主無法有效利用，只是在個人土地上放置貨櫃準備改裝成倉庫，放置飼料及機具也不行，很無奈。

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