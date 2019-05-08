〈中部〉西螺農會黃金米粽 1.5小時下訂3萬顆

2019-05-08

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林西螺鎮農會端午節黃金米粽昨天開放預購，九十分鐘就湧進三萬顆訂單，農會緊急公告完售；總幹事廖錦富說，農會人力有限難以消化訂單，只能向沒有訂到的民眾說抱歉。

已完售 不再接受訂單

昨天上午八點開始西螺農會電話就響個不停，幾乎都是來訂購黃金米粽，原本預定只接受一萬個肉粽訂單，卻一再追加，九點半訂購量就超過三萬個，農會決定不再接受訂單。

西螺農會為推廣黃金米，十年前開始在端午節前推出黃金米粽，內饀香菇、蝦米、土豆、三層肉都經過嚴選，並依古法用紅蔥頭炒香，三層肉用醬油、酒、糖先醃過，搭配黃金比例的糯米、黃金米，吃了不油膩，CP值超高，每年幾乎在開放訂購首日就完售。

農會供銷部主任鍾淑芍說，農會從四月中旬就動員推廣部、供銷部廿多位職員開始為黃金粽做準備，每天從上午八點到下午三點不曾停手，日「產能」八百到一千顆，三萬顆肉粽已是極限，只能向沒有訂到的民眾說抱歉，也請不要再打電話來訂購黃金米粽。

廖錦富表示，農會販售黃金米粽是為了推廣黃金米，增添端午過節喜氣，並不為了賺錢，這幾年原物料上漲，每顆廿五元早己不符成本，農會仍每年都推出，不過，三萬顆真的已是職員包粽極限，沒買到的民眾，可以購買含五種類胡蘿蔔素的黃金米回家烹飪。

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