〈北部〉鳳林西瓜節 週六日邀客有吃有拿

2019-05-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林西瓜今年雖中心埔產地有減產情況，但中興、山興附近的瓜田仍盛產，鳳榮地區農會將在週六、日兩天舉辦西瓜節慶祝活動，包括西瓜大王票選、大西瓜免費品嚐、趣味競賽、慢城自行車逍遙遊，週日也規劃大西瓜採瓜樂一日遊，邀遊客走進西瓜田，即起報名額滿為止。

鳳榮地區農會舉辦西瓜節行銷活動，週六、日連續二天的上午九點半起在鳳林國中操場舉辦，週六上午除表揚模範農民，還舉辦西瓜大王稱重比賽、西瓜「金讚王」比賽，免費大西瓜品嚐、趣味競賽，現場的農特產品園遊會也將展售大西瓜，歡迎遊客吃西瓜、抱大西瓜回家。

自行車樂騎趣、採瓜樂 報名

西瓜節週六下午則有免費的「鳳林慢城西瓜—自行車樂騎趣」，活動報名人數限一百二十人，額滿為止。主辦的鳳榮地區農會表示，報名民眾下午二點半在鳳林國中集合出發，騎到箭瑛大橋、一九三縣道，見證鳳林大西瓜與產地，最後到知名的鳳林「美好花生」，憑報名錄取獲得的兌換券，可品嚐好吃的花生湯、還有精美小禮物。

週日則規劃「鳳林大西瓜採瓜樂」一日遊活動，須繳交報名費，遊客上午八點半到鳳林國中報到後，跟著瓜農來到中心埔西瓜園親手採摘大西瓜，每人可以抱一顆大西瓜回家！一日遊活動還包括鳳林芳草古樹民宿DIY客家擂茶及品嚐，也到鳳林讚炭工房、美好花生、體驗客家染布、參觀客家文物館等遊程，報名即日起至額滿為止。以上兩項活動報名專線：（○三）八七六二○二五、八七六二○一七。

玉里週六也辦阿強西瓜節

南區的花蓮玉里鎮也將在週六上午十點半到下午四點，舉辦「阿強西瓜節」，地點在台九線二八二點七Ｋ「田園民宿」前廣場，歡迎遊客到玉里「西瓜吃到飽」，參加「蒙眼吃西瓜比賽」得獎者還有機會免費抱走大西瓜！

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