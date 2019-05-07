〈北部〉經國轉運站啟用 南來北往每天330班次

2019-05-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區「經國轉運站」昨天啟用，市長鄭文燦出席啟用典禮表示，經國轉運站匯集四家國道客運業者、六條國道客運路線，讓南崁交流道周邊交通系統可完成連結，市府會持續選擇適當基地，在相關區域推動轉運站計畫。

匯集4業者 6條國道客運路線

鄭文燦指出，經國轉運站位於桃園區經國路、幸福路口，距離南崁交流道只有二分鐘路程，南來北往的國道客運及市區公車，都可在這邊轉乘，非常方便。民眾不論要到台北、中南部，甚至要到宜蘭，都可以在此處搭車；從外地來到轉運站的旅客，也可以在此搭乘市區公車到桃園火車站、桃園高鐵站、中壢火車站、長庚醫院等地，相當便捷。

原停南崁站點 全移此處搭乘

鄭文燦表示，經國轉運站進駐國光、和欣、統聯及阿羅哈四家國道客運業者。包括國光一八六一桃園到台中；統聯一六一○台北到高雄、一六一一台北到台南；和欣七五○○台北到台南；阿羅哈三八八八台北到嘉義、三九九九台北到高雄，共有六條路線；這些國道客運路線原在南崁的停靠站點全數移至轉運站搭乘，每天可提供三三○班次往返台北、台中、嘉義、台南及高雄等地的國道客運班車。

2條接駁公車 9條市區公車停靠

另方面，市府交通局正向公路總局申請國光一八一六台北到桃園、統聯一六六一宜蘭到桃園機場線，新增停靠經國轉運站；為配合經國轉運站開通，也將開闢統聯一六六二桃園到松山機場路線，從經國轉運站行駛國道一號到松山機場，預計本月下旬可獲通過。而為了配合民眾轉乘，有三○二（原七○七）及一八九等二條轉運站接駁公車，及九條市區公車路線停靠轉運站周邊。

八德、龜山轉運站 今年動工

鄭文燦說，經國轉運站提供友善、方便的候車空間，一樓有六個乘車月台及售票櫃台、候車區、餐飲與便利商店等服務，二樓設置一八○個機車停車位，未來會視使用狀況增加設施，減緩旅客匆忙、擁擠、焦急的等待心情，讓等車、等人成為歡喜、舒適的事情，讓桃園的交通轉乘服務進入新時代。

鄭文燦說，經國轉運站是桃園第一個轉運站，位置就在桃園警分局同安派出所旁，而在八德區大湳交流道旁的「大湳轉運站」，及長庚醫院旁的「龜山長庚轉運站」，都將於今年動工，市府也將在平鎮、楊梅、龍潭等地，選擇適當基地建置轉運站。

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