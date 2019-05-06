〈南部〉左鎮白堊節 社區千歲團展活力

2019-05-06

〔記者萬于甄／台南報導〕白堊節產業文化活動昨在左鎮驛站登場，吸引不少民眾前往參加，今年左鎮區公所除結合在地農會及地方社區，推出兩天一夜的農遊體驗輕旅行外，白堊節產業文化活動現場，更邀請左中社區特有的「千歲團」熱力開場，台南市長黃偉哲也親自出席，品嘗左鎮在地的農特產品。

台南左鎮轄內因地質屬白堊土，一般刻板印象會認為農產較不豐饒，但左鎮仍孕育出不少農產，像是麻竹筍、破布子、薑黃等，品質口感別具風味，此外，因地質關係，擁有全台南最特殊的地形風貌，像是草山月世界、二寮日出，更是知名觀光景點。

2天1夜3條輕旅行 民眾青睞

左鎮代理區長李至彬表示，今年為推廣左鎮在地旅遊，邀集左鎮農會、左中、公舘、澄山、光榮、內睦等社區，及菜寮溪產業觀光協會，規劃二天一夜的橘藍綠三條農遊體驗輕旅行，受到許多民眾青睞，昨白堊節產業文化活動中，也請到左中社區千歲團帶來暖場演出，展現不老活力。

市長黃偉哲說，白堊節的由來，是因為左鎮的地質特殊，白堊土栽培出來的農作物，都有特殊風味，且左鎮雖是個小小的地方，但有即將開幕的化石文化園區及豐富的人文，歡迎民眾一同到左鎮旅遊，體驗左鎮之美。

化石園區12日開幕 市民月底前免費

台南市政府將菜寮化石館打造改建為左鎮化石文化園區，以化石考古為主題，預計十二日母親節當天開幕，並開放民眾免費入場，此外，台南市民至五月底前可免費參觀，未來收費標準全票為一百元、優待票七十元、半票五十元，而左鎮居民、六歲以下兒童及領有身心障礙手冊者等，則可免費參觀。

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