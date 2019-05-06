〈南部〉《高雄》跨國糕粿大會串 新住民秀媽媽味

2019-05-06

〔記者蘇福男／湖內報導〕湖內區有不少阿嬤是傳統糕點製作高手，社會局路竹新住民及婦女服務中心昨舉辦一場「媽媽的味道—多國糕粿大會串」活動，安排阿嬤們與越南、印尼姊妹以傳統糕粿會友，分享彼此的異國飲食文化。

湖內海埔婆媽擅長傳統糕點

湖內海埔里信義路一四三巷多為林姓宗親，原群居在「那菝林」（近田尾里）一帶，因二層行溪（今二仁溪）屢次改道，於日治大正十四年（一九二五）全村遷居海埔村，善於製作糕點的林姓宗親，也將這項傳統技藝帶到海埔，一九五○、六○年代幾乎家家戶戶都會製作「雙糕潤」、「九層糕」，尤其信義路一四三巷更聚集數十名糕點製作高手，堪稱湖內傳統糕點的發源地。

媽媽的味道 以傳統糕粿會友

由於越南、印尼等國都有傳統糕粿飲食文化，為鼓勵新住民姊妹和社區婦女共學，社會局路竹新住民及婦女服務中心昨特地在湖內區公館社區發展協會舉辦一場「媽媽的味道—多國糕粿大會串」活動，讓多國姊妹以傳統糕粿會友。

印、越新住民製九層糕、糯米糕

來自印尼的阿瑩說，「印尼九層糕」是一款東南亞出名的點心，使用米粉、木薯粉、椰漿、糖和香蘭葉製成，綠白相間、層次分明，與台灣九層糕顏色不同，寓意長長久久、步步高升。來自越南的阿鶯則帶領親子製作「越南糯米糕」，純白糯米糕上擺上越南特色火腿，底部是香蕉葉，經過大火烹煮後，散發清香，令人垂涎欲滴。

社會局表示，目前全市已設置五處新住民家庭服務中心、二十一處社區服務據點，母語諮詢專線07-3319992。

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