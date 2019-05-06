〈北部〉《宜蘭》達人研發「防震神器」護3萬碗盤 7年零損毀

2019-05-06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣地震頻繁，材質脆弱的陶瓷碗盤，如果劇烈搖晃碰撞，容易破碎報廢，宜蘭縣碗盤達人簡楊同研發出俗稱「防震神器」的碗盤避震勾環因應，使用七年來，他珍藏的三萬多件陶瓷碗盤保持「零損毀」紀錄。

簡楊同研發 可承受七級震度

政大外交系畢業的簡楊同，二十五年前開始蒐集傳統陶瓷碗盤，已收藏三萬多件，七年前成立台灣碗盤博物館，最近在五結鄉另建新館，為收藏品打造新家，東部地區連日來地震不斷，展出物完好無傷，一切歸功於「防震神器」奏效。

碗盤博物館新館的陳列物，有些裝置在牆面展示，若依一般工法固定，遇上強震可能脫落，或因擠壓破裂，簡楊同參考避震器原理，採用彈簧、勾環組裝成碗盤避震勾環，每組裝置有三個勾環勾住碗盤，另一端固定牆面，一旦劇烈搖晃，彈簧發揮彈性當緩衝，估計可承受七級以上震度。

鶯歌陶博館展出 也請他安裝

簡楊同說，避震勾環長度及勾住碗盤角度須經過縝密設計，才不會傷到碗盤材質，發揮避震效果，使用至今通過大小地震考驗，新北市立鶯歌陶瓷博物館也向他取經，陶博館目前展出的「飲食物語—陶瓷器皿與文化的日常」，展示一百多件碗盤，邀請簡楊同團隊到館安裝「防震神器」防患未然。

簡楊同說，台灣傳統碗盤與美食文化息息相關，因做工精細，成為獨樹一格的庶民文物，舉例來說，館區有批一九五○到一九六○年製作的陶瓷碗盤，採「釉下彩」工法，碗底釉色底下畫上紅色系花卉，兼具古樸與喜氣，市面上已不多見。

館內另有日治時期東洋碗盤、十六及十七世紀大航海貿易的中國漳州窯，有些已經絕版，每件都身價不菲，「防震神器」扮演重要的守護神。

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