〈中部〉來當一日議員 霧峰古蹟會館留客宿

2019-05-06

〔記者陳建志／霧峰報導〕市定古蹟原省議會議員會館，因使用率不高，立法院長蘇嘉全希望活化園區，去年底餐廳、咖啡廳、議員會館標租，霧峰農會得標，經重新整修，八十間房間對外營運，希望吸引民眾留在霧峰走訪園區歷史、文化，並串聯附近景點，活絡霧峰的觀光旅遊。

立法院中南部服務中心主任賈鴻奎說，省議會曾是台灣民主化最重要的場域，精省後雖卸下過去功能，但議事大樓、朝琴館、議員會館，因建物獨特且見證台灣民主議會發展，市府二○○八年四月公告為市定古蹟。

賈鴻奎表示，蘇嘉全院長二年前希望活化園區，去年底議員會館、餐廳和咖啡廳公開標租，霧峰農會得標，經重新裝修，包括大廳、咖啡廳、餐廳和客房都煥然一新，會館八十間房間將對外營運，十一日正式剪綵，邀請大家來住宿，體驗擔任一日立委、省議員的滋味。

霧峰農會總幹事黃景建表示，省議會園區是所有霧峰人共同的記憶，為了活化此園區，連結此段歷史，加上農會原本就經營園區裡的餐廳，決定擴大經營會館，不論是個人旅遊，還是團體會議、訓練，都有非常舒適的場所和空間，希望讓遊客可以留在霧峰，連結霧峰包括林家花園、光復新村、民生故事館等景點，活絡霧峰的觀光。

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