〈北部〉花蓮逾41億土地建物 未辦繼承登記

2019-05-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府地政處公告，截至四月底止，全縣多年來共累積七千八百一十五筆、逾八百零七公頃的土地及四百一十七棟建物，尚未辦理繼承登記，依公告土地現值計算，總價值逾四十一億元，若繼承人遲遲未辦理，列管十五年就會公開標售。

地政處表示，花蓮未辦繼承被列冊管理的土地、建物，現值高達四十一億餘元，依土地法規定，不動產所有權人死亡後，若繼承人超過一年未辦繼承登記，地政機關就會在每年四月一日公告，繼承人若未在三個月內申辦，就予列管十五年。

地政處強調，若還是逾期，則會移請國有財產署公開標售，標售所得的款項在專戶儲存十年，倘若繼承人還是沒來領取，就歸國庫所有，如果標售五次沒標出，也會登記為國有，繼承人只能向國有財產署依第五次標售底價，按其法定應承分分算，發給價金，不能再要回土地。

地政處長江東成分析，未辦登記常見原因，包括繼承人意見不同、產權複雜且價值低、不諳法令、稅務問題等，為維護所有繼承人權益，可先由繼承人中的其中一人或數人先申辦，登記為全體繼承人共用，以免被列冊管理。

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