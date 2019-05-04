〈中部〉彰化打鐵厝開發工業區 居民連署反對

2019-05-04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府規畫鹿港「打鐵厝產業園區」，預定開發十六公頃土地，但當地民眾組成自救會加以反對。鹿港富麗大鎮反污染自救會召集人林志賢表示，當地住宅前、後都被工業區包夾，為了守護子孫、守護健康，已發動連署，反對設立工業區！

鹿港打鐵厝產業園區預定地為台糖的打鐵厝農場，分成南、北兩塊基地，將與台糖合作開發，南側基地預計引進醫療用品製造、汽車零件製造，北側則是機械設備、汽車與運輸零件製造，以低污染、低耗水產業為主。

縣府建設處長劉玉平說，在完成可行性評估規畫與地方環評說明會後，就送交縣環保局，由縣環評審議委員會進行審議，因為用地面積小，將不必再送環保署，最快明年底進行租售土地，後年招商。

「誰要住在工業區中央？」自救會召集人林志賢說，附近有鹿基長青園區，還有學校預定地，原本是規畫會有商業城，如今卻變成都是製造業進駐，住戶不是反對開發，但希望朝服務業來發展，且打鐵厝農場位於郊區，應朝向觀光發展。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英強調，彰化縣明明就還有很多閒置的工業區用地，為何還要蓋工廠？劉玉平則表示，全縣除了彰濱工業區還有零星工業用地可供購買外，其餘幾乎都沒有閒置土地，產權都是在私人手上，廠商有用地需求。

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