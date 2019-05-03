〈南部〉百年學甲公學校校舍 列歷史建築

2019-05-03

〔記者楊金城／學甲報導〕創校一一三年的學甲國小，有座「隱藏版」的百年校舍，位在學甲天仁工商校內的汽車實習工場，是學甲國小前身學甲公學校的老校舍，至今有一○一年歷史，台南市文化資產管理處已公告登錄為台南市歷史建築。

文資處處長林喬彬表示，學甲公學校校舍建於大正七年（西元一九一八年），為日治時期典型紅磚拱圈教室，代表當時公學校建築的案例，具台南地區初等教育史意義，登錄南市歷史建築予以保存。

去年學甲國小獲悉有座日治百年校舍在天仁工商校內，校長蔡玉葉不但帶全校師生回到百年校舍巡禮，也在老校舍前拍畢業照，時隔百年再拍畢業照，格外有意義。蔡玉葉說，老校舍獲列南市歷史建築，得以保存，值得高興。

學甲天仁工商停辦近四年，校地五公頃，包括汽車實習工場、籃球場計兩公頃校地屬市有地，校長王宏仁表示，天仁校區未來將申請轉型為美術館文化園區，包括已列歷史建築的學甲公學校百年校舍在內的市有地，未來將歸還市府。

目前百年校舍保存狀況良好，有了南市歷史建築身分，如有修復必要，也才有依據。

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