〈北部〉重溫101登高賽 103歲人瑞當貴賓

2019-05-03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕高齡一○三歲的人瑞跑者彭宏年，曾連續十年參加台北一○一國際登高賽，九十七歲時成為最年長完賽者，兩年前因身體不適缺席，住進宜蘭縣台北榮總蘇澳分院，老爺爺想重溫當年勇，院方明天將派車載到台北一○一比賽會場幫他圓夢，以嘉賓身分為選手加油打氣。

彭宏年一九一七年出生，今年虛歲一○三歲，年過九十歲之後，曾數度挑戰世界及亞洲長青田徑錦標賽，遠征美國、英國，挪威、南非、俄羅斯，二○一二年，當年九十六歲的他，參加亞洲常青田徑賽九十五歲組四百公尺打破世界紀錄，被視為台灣最高齡跑者。

彭宏年是台北一○一登高賽常客，二○一七年再度報名，喊出一○一歲挑戰一○一層樓，不料賽前身體微恙，搬離新北市瑞芳住處，住進北榮蘇澳分院護理之家。

彭爺爺入住蘇澳分院兩年來，對一○一登高賽念念不忘，常詢問社工員，「什麼時候比賽？我要報名」，院方得知今年賽事將在明天登場，院長程文祺決定幫他一償夙願，指派專車接送到台北一○一出席活動，因年事已高，不會參賽，改以嘉賓身分為選手加油打氣，同時傳授自身經驗。

彭宏年一九七一年從台灣陸軍特種部隊退伍後，到台灣田徑協會當四十年義工，靠著跑步鍛鍊身子，如今年過百歲，除了重聽、記憶力不如前，身體依舊硬朗，平時獨自散步，說話聲如洪鐘，牙齒幾乎完好如初，全口無假牙，還能啃瓜子，吃芭藥，讓人稱羨不已。

彭宏年運動鞋不離身，保持每天散步習慣，他笑稱，即將造訪暌違兩年的台北一○一，連日來高興地睡不著覺。

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