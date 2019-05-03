〈北部〉《桃園》單月2萬通 1999逾半諮詢市政

2019-05-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府每年編列兩千多萬元預算提供一九九九服務，平均每月有一萬九千多通，平均每天六百餘通。多位議員昨天在研考會工作報告時，直指其中五成以上電話是市政諮詢，顯示市府宣導工作不到位，且話務人員回答過於制式，甚至答非所問，亟待改進；研考會主委吳君婷表示，前幾名詢問度包含市區公車、免費巴士車班、時刻、垃圾車即時資訊，會轉告相關部門檢討是否有改進空間。

吳君婷表示，統計一九九九服務類型，其中市政諮詢占五十一％、陳情占廿一．二％、電話轉接廿．七％、其他服務七．一％；民眾詢問前五大問題為「公車問題及站牌」、「候車亭設施管理」、「U-BIKE租賃問題」、「市民卡」、「免費市民公車」、「垃圾車清運動線及管理」。

對於話務人員回答過於制式，甚至答非所問，吳君婷說，目前新進人員上線前應完成六十小時課程訓練，內容包含市政業務簡介、接聽流程及應對技巧外，每季還要實施在職訓練，並透過每日查閱局處官網、定期維護資訊、專人佈達重大市政訊息及每月書面測驗等方式，增加話務人員對於市政訊息熟稔度，以確保服務品質。

議員劉茂群、萬美玲認為，一九九九通話有一半在市政諮詢，代表各單位對政策宣導不足，如此就用掉一千多萬元預算實在可惜，各單位應該加強政策宣導。

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