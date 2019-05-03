〈中部〉下田顧癌爺 12歲王偵菱獲孝行楷模

2019-05-03

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府昨天表揚特優村里長、績優民政人員暨孝行楷模，其中，九位孝行楷模從最年長的六十七歲侯松永到最年輕的十二歲王偵菱，他們分別服侍年邁母親與阿公阿嬤，盡心盡力，故事感人。

就讀義竹鄉和順國小的王偵菱，自小父母離異，家境也不富裕，但她樂觀面對生活，主動幫忙打掃住家、清洗碗筷，因不捨年邁阿公阿嬤為農務操勞，她經常天未亮就先下田幫忙再趕去上學。

孝順阿公阿嬤 與妹同獲普仁獎

偵菱阿公罹患口腔癌，她協助照顧阿公起居飲食等，種種好表現讓阿嬤相當感心，是妹妹最好的榜樣，姊妹倆獲得今年普仁獎肯定，主辦單位以四天的時間拍攝她們做家事、下田摘瓜等日常，分享其感動人心的畫面。

導師林穎慧說，偵菱既孝順又懂事，在校表現優異，是國語日報認證小作家、縣內小鐵人，去年獲得總統教育獎，領獎時送上親筆畫作給蔡英文總統，今年四月圓夢計畫出國時，在郵輪擊鼓演出贏得滿堂喝采。

另外，家住中埔鄉的侯松永，九十一歲母親罹患失智症及心臟病，他親力親為扶著母親散步、餵藥、定期往返台北看診等，是鄰里稱道的孝子。

辭職陪老母 侯松永提報全國孝行獎

侯松永六十三歲水上鄉大堀村民林再來，獲嘉縣府提報內政部全國孝行獎孝行楷模複審，其母更換雙膝人工關節，不良於行，又罹青光眼，雙眼幾近全盲，更因腎臟病須每週到醫院洗腎三次，他毅然辭去工作，全天候照顧母親及陪同就醫，從不以為苦。

特優村里長受獎者鹿草鄉西井村長黃德旺，連任六屆村長，秉持走動式服務精神，主動到府關心村民，其妻也熱心村里事務，擔任志工隊副隊長，堪稱「一人當選，兩人服務」。

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