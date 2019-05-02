〈台北都會〉《台北》要打仗？柯官方Line帳號重啟

2019-05-02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲Line@官方帳號在去年九合一選舉結束後便停擺，日前柯受訪坦言因為一個月要花七、八萬，目前用不到，有需要打仗時再打仗。未料，該帳號昨卻悄悄重啟，傳了訊息詢問粉絲是否還在；對此，台北市政府副發言人柯昱安表示，柯文哲官方的Line@帳號計畫在五月重啟，未來還是以市政推廣為主，但市長本人也會透過Line@帳號跟粉絲互動。

值得一提的是，柯曾說Line@帳號有需要的時候再拿出來用，強調有需要打仗再打仗；最近接受專訪被問到是否參選二○二○，則說「天亮、下雨、出兵」，昨天是梅雨季第一天，柯的Line@帳號就悄悄復活，難免引發聯想。

柯文哲的Line@帳號卅二萬粉絲，去年十一月卅日開始暫停使用，昨突然傳訊息「test test 123 那個…大家都在嗎」，正式宣告重出江湖。

北市府副發言人柯昱安表示，柯的官方Line@帳號會在五月重啟，經費由府外支持者贊助，每月約六、七萬；昨早的訊息是測試訊息，之後Line@帳號的版面會重新調整，拿掉跟選舉相關部分，內容將以市政推廣為主，接下來會有第一波宣傳活動。

柯昱安說，這次的Line@帳號經營方式比較沒有設定年齡層，基本上還是希望能兼顧各年齡層，內容跟過去也大致相同，每天都會有早安圖互動，或是一些新聞的推播、影片等，之後都會陸續推出。

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