〈北部〉桃園市長鄭文燦表揚模範勞工 續推勞工權益

2019-05-01

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦昨出席「桃園市五一勞動節模範勞工表揚禮讚活動」，頒獎表揚三四八名模範勞工及每人三千六百元禮券。他表示，桃園市是全台人口成長最快的城市，受薪勞工達一○六萬人，能獲模範勞工表揚實屬不易，市府將持續吸引優質企業進駐桃園，帶來更多優質工作，也會持續推動各項勞工權益保障、就業促進等政策，大力支持勞工，讓桃園成為帶領台灣經濟發展的火車頭。

鄭文燦說，他的父親是基層公務員，母親是工廠女工，自己從「打工少年」長大，進入大學後主修社會學曾參與當時的勞工運動，表達包括訂定工會法、勞資爭議處理法以及修正勞基法等相關法案的訴求，對於勞工事務相當嫻熟，當時的部分訴求後來也成為「大量解僱勞工保護法」雛形，包括事業單位大量解僱勞工前應事先預告、申報並進行勞資協商，主管機關也要進場輔導並同時辦理職業轉介等，盼讓勞工受到的影響降到最低。

鄭文燦指出，市府除推出勞動政策，利用桃園區民生路菸酒公司旁土地興建的「勞工教育大樓」已於去年十一月動土，預計明年啟用，屆時可讓工會、勞資調解、勞工學苑教育訓練教室等擁有完整空間，並研議在中壢工業區周邊興建勞工培力大樓，讓南、北區工會都有足夠活動空間。

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