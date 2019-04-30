〈南部〉《高雄》青年夜市原址變打狗商場 明試營運

2019-04-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄青年夜市搬遷至凱旋夜市後，原有鳳山用地轉型「打狗商場」明日試營運，市府初步認定符合法令規範，當天進一步做事實認定，可望成為夜市轉型商場的成功案例，另將引進大型變形金剛、泰國櫻花等，民眾逛商場還能賞櫻。

去年遷至凱旋夜市 不少攤商想回來

青年夜市是高雄三大觀光夜市之一，去年搬遷至凱旋夜市，令許多鳳山人不捨，不少攤商想重返創業，原有土地屬於高雄農田水利會所有，占地二千多平方公尺，受限都市計畫為住宅區，不得做為攤販集中場，轉型為觀光商場。

市府經發局及建管處初步認定商場未違法，符合建築法及都市計畫法規範，明試營運將入場了解，進一步做事實認定，商場施作油水分離設施，維護環境衛生整潔，提供一百二十個店家營業。

百年木麻黃入口意象 四周將種泰國櫻

值得一提的是，商場以一株百年木麻黃做為入口意象，它曾遭受雷劈仍屹立茁壯，象徵高雄人堅毅不拔的精神，四周將種植適合亞熱帶氣候的泰國櫻花，未來會舉辦櫻花祭，讓民眾就地賞櫻，不用坐飛機到日本，打造高格調的文創商場。

商場還以千盞ＬＥＤ燈打造千朵花海裝置藝術，引進四座大型變形金剛，最大高度達六公尺，還能與民眾互動，民眾來逛商場，可賞櫻、看變形金剛，破除民眾對商場髒亂、吵雜的刻板印象。

陳姓商家表示，過去在鳳山青年夜市擺攤，每日營收八千多元，去年搬遷至凱旋夜市後，每日營收剩一千多元，光付成本、工資都不夠，每天做白工，根本賺不到錢，決定重返原地創業。

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