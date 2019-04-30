〈台北都會〉台北藝術中心沒開幕 藝術推廣已花逾億元

2019-04-30

〔記者郭安家／台北報導〕台北藝術中心預計二○二二年初才會開幕，但台北市議員林世宗昨於議會質詢指出，明明還沒完工，也還沒開始營運，不含建築經費，從二○一五年至今年為止四年多，北藝中心額外花費已達二．六七億元，包括管理、藝術推廣、試營運、人事費等，其中一．一四億元的藝術推廣費，完全不知道做了什麼，實在有夠扯、不可思議。

對此，文化局長蔡宗雄回應，所有國家大型表演中心分為軟硬體部分，北藝中心硬體部分開館前兩、三年就會有空調及機電人員進入場館設置，軟體部分由台北市文化基金會負責人才培育、節目製播及舞台戲劇人員招募；預計二○二一年報竣完工，該年二、三、四季驗收，二○二二年初正式對外開放。

但林世宗表示，北藝中心明明就還沒有完工，也還沒有開始營運，可是光是二○一五年就編了四一四六萬元的試營運預算，隔年試營運預算下降到二五六萬元；但包含管理、人事及藝術推廣的年度總費用，卻從二○一六年的四千多萬元，到二○一七年預算暴增至六二九二萬元，至去年及今年才下降為四千多萬元。

北藝中心今年費用則為四三二○萬元，包括九一○萬元管理費、一六八六萬元人事費、一七二四萬元藝術推廣費。

市府︰培訓音樂劇人才、國際交流

而藝術推廣費幾乎由台北市文化基金會執行，文化局指出，經費除用於音樂劇人才培訓、亞太國家國際交流，另有一○四場的藝術扎根擴散計畫等，不少計畫都是連續性預算。

林世宗質疑，從二○一五年至今年，北藝開幕前的費用就高達二．六億多元，實在有夠扯，質疑預算胡亂編列。

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