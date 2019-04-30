〈北部〉荔枝龍眼不開花 頭份蜂蜜零收成

2019-04-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今年暖冬少雨，打亂龍眼、荔枝花期，衝擊蜜蜂採蜜，苗栗縣頭份市蜂農徐陳森表示，往年三至五月會至中南部放蜂箱採集荔枝蜜、龍眼蜜，但今年樹上一朵花都沒有，無蜜可採慘況為四十二年來之最，頭份市農會也向政府喊話，期盼能比照果農給予蜂農補助，協助度過蜂業寒冬。

行政院農委會主委陳吉仲表示，農委會已與養蜂業者討論，近期將推出七項輔導措施，同時推動林下經濟生產的森林蜜，補足市場需求；苗栗縣政府農業處農務科長徐春良表示，全縣蜂農受衝擊數量暫時還無法估計，且因蜂蜜未被列入農業天然災害救助辦法項目之中，後續將視中央提出的辦法執行。

全台蜂蜜受氣候影響，產量較往年銳減，尤其受市場歡迎的荔枝蜜、龍眼蜜量約只有往年的一成，全國僅剩約一千公噸左右；苗栗縣養蜂戶約百戶，年產量約達廿萬公斤，而佔全縣產量約三分之一的頭份市，今年荔枝蜜、龍眼蜜幾乎掛零，讓蜂農叫苦連天。

蜂農指42年來最慘

養蜂四十二年、曾獲全國十大傑出農民的徐陳森說，「從未見過如此慘況」，受暖冬、少雨衝擊，使得龍眼、荔枝開花率低，三、四月進入花期時，至中南部產區看樹上幾乎一朵花都沒有，連蜂箱都無法擺放，收成掛蛋，勢必嚴重影響蜂農生計。

徐陳森無奈表示，目前市面上的純正龍眼蜜、荔枝蜜多半為去年生產，而後續還要觀察其他花況，寄望百花蜜的產量不受太大影響。

高溫乾旱導致 盼獲農損補助

而根據台灣養蜂協會估計，今年蜂蜜恐減產九成，價格也勢必飆漲兩成以上；頭份市農會也呼籲政府能聽見蜂農心聲，盡速提出補助方案，讓辛苦蜂農能撐過這一季。

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