〈北部〉《桃園》運動中心收費 體育局：沒比台北貴

2019-04-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府體育局昨天至市議會進行工作報告，市議員舒翠玲質詢指出，國民運動中心的健身房四十天收費一千五百元，只能免費使用器材，另收取高額課程費；反觀坊間健身房月費僅約一千五百元，就可享免費課程，僅教練個別指導需另付鐘點費，抨擊國民運動中心根本是「貴族運動中心」！就不怕被市場淘汰？要求體育局檢討。

免綁約 國民運動中心相對彈性

對此，體育局綜合規劃科長廖維敏表示，民間健身房主要採綁約方式，合約累積越久價格可越低，但國民運動中心不用綁約，相對彈性，且相較台北市的國民運動中心，桃園的收費並沒有比較貴，體育局會就價格進行了解、比較及檢討。

同費用 民營業者還有免費課程

舒翠玲指出，國民運動中心健身房推出四十天收費一千五百元，但只能使用器材，不能上課程、也不能進入游泳池，然而民營健身房只要繳交月費，不僅可使用所有器材，且所有課程也都免費，有的一天只能上二個課程，有些更不限上課次數，除非教練個別指導，才會收取教練指導費。

舒翠玲舉例，若是民眾在國民運動中心同時想上韻律加飛輪課，分別是韻律課八堂二千元及飛輪課九堂一千六百元，再加上四十天的一千五百元，相當於一個月得花上五千一百元，但民營健身房月費最多一千五百元，可以天天上課程，相較之下，運動中心的收費簡直貴得離譜，堪稱是「貴族運動中心」！

舒翠玲另指出，平鎮區民俗運動公園旁的籃球場正興建地政事務所，已架起圍籬施工，導致民眾得另尋球場，雖然平鎮國民運動中心有籃球場，但每小時收費高達一千元，球友得湊齊十人，每人分擔一百元才能打球，頻頻抱怨「國民運動中心貴桑桑，不方便運動還要多花錢」。她不滿表示，興建國民運動中心最貴的土地已由市府負擔，難道業者收費標準不能再降低？要求體育局檢討。

市府：會就收費進行全面檢視

體育局表示，桃園的國民運動中心收費相較於其他縣市已經很便宜，業者能夠順暢營運才是對全民有利，會再就收費問題進行全面檢視。

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