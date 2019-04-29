〈北部〉馬博橫斷領隊摔傷 空勤吊掛送醫

2019-04-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為了把待援的登山隊伍救下山，空勤黑鷹直升機冒險降落救人！一支四人登山隊攀登馬博拉斯橫斷，四十六歲陳姓女山友昨在馬利加南山東峰附近摔傷，左手骨折，昨一早空勤總隊出動黑鷹直升機前往吊掛，消防局說，由於受傷的是領隊，因此全隊四人都搭直升機下山，傷者送玉里慈濟醫院急救。

全隊四人都搭機 直升機冒險運載

花蓮縣消防局第三大隊隊長呂冠辰說，昨天一早勤務由空勤總隊第三大隊第三隊出動黑鷹直升機，由於台東豐年機場起飛，據了解原本等待吊掛的地點並不適合降落，但因四人都要上飛機，直升機連續吊掛四人將拉長滯空時間，大幅增加勤務危險性，因此黑鷹直升機正副駕駛發揮高超技術，直升機降落後還有一輪懸空，直升機旋翼維持平衡，四人逐一上直升機，上午七時許降落花蓮玉里文中二運動場，傷者轉送玉里慈濟醫院急救。

消防局表示，考量受傷者是領隊， 另三人自己走下山有安全顧慮，因此讓四人都搭機下山。

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