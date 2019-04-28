〈南部〉鳳山維新橋拆除突喊卡 韓挨批「白賊」

2019-04-28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市預定拆除鳳山維新陸橋臨時喊卡，地方不滿政策反覆未定，質疑大家都準備好了，有人花錢租好旅館，市府卻出爾反爾，令人為之氣結，對韓國瑜喊話市政要先做好，跳票選什麼總統？

民眾不滿 花錢租好旅館

市府養工處承諾一定會拆除維新橋，但因橋下鐵道、曹公圳、自來水管、箱涵交雜，施工難度很高，又適逢雨汛期，不可預期變數多，拆除要花三個月，近期與地方溝通，工程需要縝密評估，才能確定今年底或明年農曆過年後拆除。

北門里長謝秀霞表示，市府今年農曆過年後多次會勘，承諾要拆除維新橋，原定十九日施作圍籬、二十九日開拆，不料大家都準備好了，卻發現市府毫無動作，多方打聽才獲悉生變，認為政策反覆令人無所適從。林姓住戶不滿花了二萬元租好旅館，打算要住一個月，不料市府臨時喊卡，也未事先通知，抱怨不受尊重。

原定29日開拆 暫緩沒通知

地方里民指出，韓國瑜三山造勢首場就在維新陸橋旁，市府承諾要拆為何喊卡？地方對韓國瑜喊話市政要先做好，不要選上市長，就不把市民放在眼裡，不拆是欺騙民眾，跳票就是「白賊」，還選什麼總統？要求如期拆除。

市府︰施工難度高 與地方溝通

養工處說，六座橋樑已拆除四座，自強橋可望五月四日通車，維新橋與鄰房相隔僅二十至三十公分，鐵道局於橋墩增設托底板，與地下隧道頂距離約十公分，拆橋必須降低震動程度，避免造成地下隧道坍塌。

養工處指出，橋下曹公圳橫向穿越，將加設鋼筋混凝土蓋板，做為路基支撐重量，兼顧排水功能；且陸橋兩側及下方皆鄰近自來水管或橫越，一旦拆除震動過大，恐造成自來水管破裂，施工難度很高，考量臨時排水及交通衝擊，決定暫緩拆除。

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