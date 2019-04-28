〈中部〉草屯鎮朝陽宮千里眼神像 剛修好又震傷

2019-04-28

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮朝陽宮的二百年神像千里眼、順風耳，兩尊神像是媽祖的左右護法，月初才修復，十八日花蓮發生規模六．一的地震（南投規模為三），千里眼從神案上被震落，彩帶和武器又斷了，成了花蓮地震另類受災者。當初出錢出力送修這對神像的文史工作者梁志忠，允諾再為媽祖出力，負責送修神像。

去年千里眼、順風耳即送修

草屯鎮北投朝陽宮，興建已有近二百廿年，主祀媽祖，宮廟中的老中青神像很多，其中有一對迷你千里眼和順風耳神像，金身連底座高度僅廿三公分，雕工細致，推測有一、二百年歷史，去年文史工作者梁志忠在做廟普查時發現兩尊神像的彩帶斷了，法器也不見了，因此出錢出力送兩尊神像到鹿港，請木雕藝師施金福進行修復。

兩尊神像修了半年，本月初才修好送回草屯鎮朝陽宮，千里眼手上重執「方天畫戢（音同極）」，順風耳的手上也多了「斧槍」，神像身上的彩帶重現，因為朝陽宮準備進行修復工程，兩尊像也跟眾神安厝在臨時大殿裡。

千里眼震落 彩帶、法器又壞

本月十八日中午發生地震，才修好的千里眼神尊被震落到地上，彩帶再次斷掉，武器也毀壞，廟方人員將斷掉的彩帶和武器撿起來，將再委託梁志忠送到鹿港進行第二次的修復。

該宮主委周宥騰表示，朝陽宮在媽祖誕辰這一天動工進行建築修復工程，想不到千里眼神像也必須再修復，而在修復期間，只能請順風耳形隻影單守護媽祖娘娘。

梁志忠昨日得知千里眼被震壞，「阿莎力」地表示，不但會負責送到鹿港給木雕藝師施金福修復，且修復費用仍由他負責。

梁志忠也說，自己是媽祖的信徒，送修媽祖的護法千里眼，是對媽祖表達虔敬心意的方式，至於修復費用就是自己和媽祖之間的秘密。

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