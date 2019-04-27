〈南部〉全中運豐收 屏摘23金 東奪22金

2019-04-27

〔記者羅欣貞、張存薇／綜合報導〕今年在高雄舉行的全中運落幕二十五日閉幕，屏東隊共獲二十三金二十三銀二十九銅，比去年多出九面金牌，是有史以來最好的成績；最大原因是二○一六起啟動的「三級五區」奏效，也為明年在屏東舉辦的全中運打下好基礎。台東縣代表隊共獲得廿二面金牌、十八面銀牌、廿二面銅牌，總獎牌六十二面，在全國名列第十，其中台東體中奪得高女柔道項目團體冠軍錦標，完成三連霸，並拿下高男組柔道、高男組射擊冠軍，展現堅強實力。

比去年多9金 屏東史上最佳成績

縣長潘孟安在臉書大讚「屏東囝仔是我們的驕傲」，並強調，二○二○全中運在屏東舉行，「明年的這個時候，我們相約在屏東一起為選手加油」。

屏東縣體育發展中心表示，縣府為強化優秀體育人才在地培育、留縣升學與就業發展，推出「三級五區」政策，指的是在屏北區、屏東區、潮州區、東港區及屏南區等五區為基礎，建立體育人才國小、國中、高中三級升學制度。

屏東人才在地培育 三級五區奏效

以縣立大同高中體育班來說，承接屏東市國小、國中體育優秀生，今年在全國中等學校運動會，共拿下三金四銀二銅，創下改制高中以來最亮麗的成績；其中跆拳道項目，全縣獲兩金，大同就佔了二金，分別由高男組對打八十七公斤級蔡宗穎、國男組對打六十八公斤級杜偉國獲得。

另屏東縣強項女子體操，大同高中國中部學生顏敬家、林宜蓁、王鈺婷、李昀儒、黃亭捷，全中運也拿下國女組競技體操成隊競賽金牌，這是屏縣二度連霸，她們在賽程中每人都要展現平衡木、高低槓、跳馬、地板四個項目技術，最後再取總分最高的三位總成績與各隊比較，其中林宜蓁、王鈺婷也獲選亞洲青少年錦標賽國手。

台東勇奪睽違25年的游泳金牌

台東縣教育處指出，東海國中徐芳澄在游泳項目國女組一舉拿下兩百公尺蝶式、四百公尺自由式、兩百公尺自由式三面金牌，是台東縣睽違廿五年的游泳金牌，振奮泳界，而大武國中黃彥章日前練習時右手受傷，但仍在國男組競技體操奮戰拿下二金一銀一銅優異表現，另台東體中柔道隊今年在高中展現超強實力，囊括高女及高男組雙料奪冠，國男組則獲亞軍，體中誓言明年再努力。

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