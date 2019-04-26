〈南部〉高雄「眷村創生築夢」夯 逾3千人次看屋

2019-04-26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳菊前市府在二○一四年啟動的眷村「以住代護計畫」頗受好評，最新一期看屋活動，已吸引超過三千人次看屋，此次推出居住型的「以住代護．眷村築夢計畫」十五戶，與營業型的「以住代護．眷村創生計畫」十六戶，共卅一戶開放申請，有意進住眷村的民眾可把握本月最後一週看屋。

兩類型共31戶開放申請

文化局於二○一四年起推動以住代護計畫，由文化局向軍方代管眷舍，導入民間參與，透過公私協力保存眷村文化，計畫範圍涵蓋鳳山黃埔新村與左營建業新村，頗受各界好評，也吸引各縣市政府及公部門前來參觀。

以住代護計畫先後推出不同的進住方式，分別有居住創作型態的「以住代護．人才基地計畫」、自住自修的「以住代護．全民修屋計畫」與住商複合的「以住代護．眷村民宿計畫」，都吸引許多民眾投件申請，反應熱烈。

文化局代理局長王文翠表示，本期推出兩種類型的計畫，居住型的「眷村築夢計畫」是專為愛好眷村生活者推出；而營業型的「眷村創生計畫」，則為活絡眷村空間，希望吸引符合眷村發展與適合眷村環境的業者進駐。

月底前可看屋 下月底前投件

為鼓勵業者投資眷村，進駐五年期間特別優惠前兩年免租金與權利金，目前累積看屋民眾已超過三千人次，投件申請至五月卅一日截止。文化局表示，上週高雄大雨，有一批民眾特別前來查看房舍是否有漏水，評估後續整修費用；也有民眾表示，曾投件申請未徵選上，今年會好好把握機會投件，希望能一圓眷村夢。

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