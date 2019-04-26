〈中部〉父母曾在埔里行醫 挪威男訪台思親

2019-04-26

〔記者佟振國／南投報導〕久違了台灣！六十歲的挪威籍設計師尚恩．安德蘭，曾隨來台行醫宣教的雙親於南投縣埔里鎮度過童年時光，雖已相隔四、五十年，但童年記憶依然鮮活，去年父親過世，在整理父親遺物時，父親仍珍藏當年在埔里基督教醫院服務與居家生活照，更促使他再踏上寶島台灣，尋訪父親的足跡，已經退休的埔基老員工見到當年的小男孩，又驚又喜，也感恩上帝的安排，讓他們能夠再聚。

相隔半世紀 重回兒時舊地

尚恩．安德蘭的父親研思．安德蘭是挪威外科醫生，母親則是護理師，都有虔誠的宗教信仰，曾在一九六六年及一九七九年兩度來台灣行醫宣教，服務過屏東、埔里基督教醫院，當時小兒麻痺症流行，研思．安德蘭夫婦特地協助同樣來自挪威、曾任埔基院長的徐賓諾、紀歐惠，照料偏鄉病童。

當時還不到十歲的尚恩，也跟著雙親到埔里，度過數年的童年時光，之後一家人返回挪威，尚恩之後擔任公部門的工程設計師退休，父親則在去年過世。

尚恩從父親珍藏的相簿中找到許多當年在埔基工作及居家照片，以及數年前曾有埔基老員工遠赴挪威探視父親的照片，照片裡的父親笑得十分開心，與埔基人像家人般親切互動，尚恩才知道父親非常懷念與珍惜在台灣服務的那段時光，儘管台灣、挪威直線相距近九千公里，尚恩仍決定再踏上寶島，尋訪父親曾經走過的足跡。

見到埔基院史紀錄超激動

尚恩昨抵達埔里，拜訪埔里基督教醫院，院長蘇世強特別帶著尚恩參觀院史室，在行醫宣教的醫護人員中找到雙親的名字與照片，令尚恩相當激動，忙著告訴兒子「爺爺、奶奶曾經在這裡行醫助人」，隨後也轉往徐賓諾、紀歐惠的宿舍參觀，當年尚恩也曾住過這裡。

與老員工重溫童年時光

埔基也邀請退休員工前來與尚恩相聚，護理長退休的潘美珠說，當年她還是埔基護校的學生，也曾跟著安德蘭醫生學習，醫生還與多位同學合照，埔基老員工潘美完見到尚恩，二人激動相擁，潘美完說，當時尚恩還是小朋友，見他十分可愛，也常找他玩，沒想到時光飛逝，一晃眼他已經六十歲了，尚恩則是希望未來還有機會再來台灣一遊。

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