〈南部〉大灣高中 傳集體嘔吐、腹瀉

2019-04-25

〔記者萬于甄、王俊忠／台南報導〕台南大灣高中昨天上午有老師及學生陸續傳出嘔吐、腹瀉等症狀，人數多達一百五十一位師生，校方為避免群聚感染擴散，趕緊讓有症狀的學生返家休息，同時通報相關單位，而衛生局已到校進行檢體採樣完畢，結果預計一週內出爐，校方則著手校園全面消毒作業，希望找出讓學生不適的原因。

衛生局到校進行檢體採樣

衛生局指出，經查該校四月二十三日有二三二五人食用該校公辦公營的自製午餐，二十三日晚間七點起陸續有學生出現嘔吐、腹瀉症狀，部分伴有發燒，迄二十四日共有一五一人出現症狀，其中七十一位學生就醫後已返家休息。

衛生局已分別就該校所留四月二十三日午餐及相關學生、廚工人體檢體進行採檢，並送該局檢驗中心檢驗，以釐清本案發生原因。若檢驗及調查結果證實是由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第十五條規定，處新台幣六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

教育局表示，大灣高中全校教職員約兩千三百廿五人，其中傳出肚子疼、嘔吐、腹瀉等症狀學生共有一百四十六人、教職員五人，分散在五十四班，國中部平均每班一至兩人，高中部則有三到四位學生，雖有七十一位學生有就醫，但並無住院案例。

大灣高中校長楊力鈞表示，目前嘔吐、腹瀉症狀原因尚未釐清，為避免擴大群聚傳染的可能性，除讓有症狀的學生返家休息外，同時通報衛生局到校協助採樣檢驗，而全校班級教室也先進行消毒作業，後續會觀察學生的健康狀況。

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