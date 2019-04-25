〈南部〉台電鹽田太陽光電 黃偉哲：會加強溝通

2019-04-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員蔡秋蘭昨日市政總質詢關心台電鹽田太陽光電新建工程，質疑政府推動計畫未說明清楚，地方對太陽光電案有疑慮，市長黃偉哲表示，將會加強與地方溝通。

台電計畫在七股、將軍種電216公頃

台電公司進行「台南鹽田太陽光電新建工程」，將在台南七股、將軍鹽地設置太陽能光電，計畫範圍土地二一六公頃，曾於四月中旬舉辦二場地方說明會。

議員：地方憂破壞環境及廢水污染

蔡秋蘭說，說明會不夠清楚，現地已經挖路埋管，但對地方民眾有沒有回饋措施，以及是否有破壞環境、廢水污染問題，市府應善盡監督之責。

市長：會與業主研商 了解地方需求

黃偉哲認為，該專案計畫用地雖然是國家的土地，但坐落在台南市，地方政府應該要監督，此外，不應該跟地方格格不入，所以市府有機會的話，願與開發商、業主等單位共同研商，了解地方需求，希望能對地方有所幫助。

經發局長蕭富仁表示，該新建工程規劃範圍未在濕地保育區內，目前施作的是輸配饋線的埋設，太陽光電板的部分會在整體規劃後再進場，地方所關心的排水、環境、景觀等問題，都有轉達給台電公司，請台電針對地方的意見妥善處理。

此外，市議員陳昆和質疑北門社區大學開課不實，教育局表示，針對現行承辦單位真理大學開課狀況，將實地查明比對，若查明屬實，將依契約規定辦理，絕不寬貸。教育局並表示，除與各社大訂有履約契約外，另訂有社區大學評鑑辦法，每年對社區大學辦理評鑑，也會不定期查訪，藉由各項制度檢核各社大履約辦學情形，確保履約品質，對於北門社區大學承辦單位的履約狀況，將持續輔導與監督，以確保大北門地區市民學習權益。

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