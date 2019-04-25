〈中部〉南投縣國姓龍興吊橋 橋台掏空恐崩塌

2019-04-25

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉國姓村北港溪對岸山區交通不便，龍興吊橋成為居民、農民出入重要通道，但山區排水久未整治，水患、土石災害頻繁，不僅緊鄰北港溪的農路多處侵蝕崩塌，龍興吊橋的橋台地基也嚴重掏空裸露，吊橋恐有倒塌之虞，公所昨進行會勘，將打鋼軌樁、灌漿填補進行緊急搶修，至於大範圍坡地排水整治，仍須中央伸援手。

國姓村北港溪對岸山區位處國姓、乾溝、大旗村交界，屬於三不管地帶，長期交通不便，山區約有六、七十公頃的竹林、果園，農民進出、作物運送全都仰賴十年前完成水患重建的龍興吊橋。

但是山區的野溪久未整治，雨季期間雨水、土石經常沖刷改道，不僅緊鄰北港溪畔的農路逐年侵蝕崩塌，龍興吊橋橋台下方也有明顯沖蝕溝，雨水不斷向下沖刷掏空，已經嚴重裸露，農民憂心一旦吊橋崩塌，進出就得多繞約二個小時的山路，但是山路無法行駛貨車，所有收成只能靠機車或人力搬運，考量人力、成本，辛苦經營的農園可能被迫荒廢，生計首當其衝。

鄉長丘埔生、議員葉仁創昨接獲農民陳情前往勘查，葉仁創強調，當地野溪整治範圍較廣，公所、縣府恐都無力負擔，將透過縣籍立委向農委會水土保持局爭取整治經費，希望儘快協助整治。

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