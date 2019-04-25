〈中部〉蓄水率僅18％ 曾文水庫加速清淤

2019-04-25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年春雨前期雨量偏少，主要提供嘉南地區灌溉用水的曾文水庫蓄水量目前已低於一億萬噸，蓄水率剩十八．二％，有遊客看到水庫潭底出現大草原，打趣地說「可以做為高爾夫球場了！」對此，經濟部水利署南區水資源局（簡稱南水局）副局長鄒漢貴表示，暫時沒有限水危機，將加速清淤。

水庫潭底多處現草原

鄒漢貴說，目前曾文水庫蓄水量約九千三百萬噸、烏山頭水庫蓄水量五千九百零八萬噸，合計共一億五千餘萬噸，較去年同期多逾七千萬噸，水情相對穩定，但因極端氣候，六月梅雨是否能帶來豐沛雨量仍未知。

今年至今抽泥200萬噸

鄒漢貴強調，今年乾旱程度較去年稍微好一點，去年六月七日曾文水庫蓄水量來到最低點，只剩下九百三十九萬噸、蓄水率僅一．八四％，目前為十八．二％，但水庫潭底多浮現沙洲，因而加速清淤，今年迄前天止，庫區抽泥兩百萬噸、排沙五十六萬噸，防淤隧橋排沙一百零四萬噸。

長枝坑臨時碼頭搭船

大埔鄉長吳明勳表示，曾文水庫目前水位低、景致相對遜色，盼老天爺普降甘霖，讓水位早日回升，搭船則移至偏遠的長枝坑臨時碼頭，遊客得翻山越嶺搭船，相當不便。

陳姓遊客說，曾文水庫因水位太低，日前已無法在湖演公園碼頭搭船，須再繞產業道路到臨時碼頭，相當累人，且水庫瀕臨見底，觸目只見大沙洲與草原，雖是另類景色，但與遊湖情境差太多。

自來水公司第五區管理處副處長張煥獎說，仁義潭與蘭潭至昨天上午合計蓄水量一千一百三十四萬噸，較去年同期多出五十五萬噸，這波春雨僅進帳四十五萬噸，對水情紓解有限，仍請大家節約用水。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/