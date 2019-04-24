〈台北都會〉《新北》月租1元！ 市場「青年頭家」你來做

2019-04-24

〔記者翁聿煌／新北報導〕青年創業，承租公有市場攤位一個月只要一元！新北市市場處招募「青年頭家」，廿歲以上的新北市青年或未成年已婚市民，可申請承租公有市場攤位，若能提出「攤位特色」、「設備投資」和「市場回饋計畫」獲審核通過，就可以月租一元（最長兩年）進駐市場創業發大財。

招募20歲以上或未成年已婚市民

新北市長侯友宜昨天到永和永安市場，化身包子達人和刮魚鱗高手，展現他小時候在市場幫父親賣豬肉的靈活身手，鼓勵青年創業，不妨從菜市場起家。

提「攤位特色」等計畫獲審核通過

市場處副處長何國誠說，市場處統計，新北市攤商的平均年齡，六十歲以上占三成，顯示市場經營者的年齡也在逐漸老化，因此提出招募「青年頭家」構想，將全市公有市場釋出一百卅四個攤位，提供給青年創業，同時年輕人較擅長網路科技和行銷，可帶動傳統市場的革新。

釋出134攤位 1元租金最長2年

青年頭家招募活動即日起至五月廿二日，廿歲以上的新北市青年或未成年已婚市民，可申請承租新北市公有市場攤位，若能提出「攤位特色」、「設備投資」和「市場回饋計畫」，提出如何讓自己的攤位和市場其他攤位帶來新風貌，若獲得審核通過，就可以月租一元（最長兩年）進駐公有市場發揮創意發大財，詳情可上新北市政府市場處或「新北逛菜市粉絲團」查詢。

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