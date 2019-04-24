〈北部〉林姿妙與中簽6億訂單 綠營︰簽爽的

2019-04-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙赴中國推銷宜蘭觀光與農特產品，宣稱可為宜蘭帶來兩萬名觀光客與六億元訂單；民進黨宜蘭縣議會黨團質疑，中國用政治綁架經濟，更何況林姿妙簽的都只是「意向書」，完全沒有強制力，只是「簽爽的」。縣府回應，首張農產訂單與中國踩線團訪宜等成果已陸續展現，民進黨選擇「看不到」也沒辦法。

林姿妙於十六日至廿日帶領一百多名觀光、工商產業及農漁業者，赴南京、常州及上海辦理城市交流及觀光推介會；昨舉行成果發表會，宣稱共簽屬九份旅遊合作意向書，及六份農業合作意向書，這些合作每年將為宜蘭多吸引至少兩萬名遊客，並創造六億元以上農漁特產品銷售商機。

質疑和中國簽意向書沒強制力

「這些成果是真的嗎？算實績嗎？」民進黨縣議會黨團發言人簡松樹說，縣府跟中國都是由民間單位簽定意向書，完全沒有強制力也無罰責，就算違約也沒關係，加上共產黨不誠實，更不講信用，意向書根本是「簽爽的」，是否有成果還需要時間觀察。

黨團總召陳文昌指出，意向書毫無約束力，中國用政治綁架經濟，是政治操作政治買賣，沒有任何實踐的保證，只是用來統戰，如果中國這麼講信用，過去生意人早就把事情做好。

縣府︰已賣出1500棵柚子樹

「民進黨選擇看不到也沒有辦法！」縣政府表示，宜蘭農民已接獲第一張訂單，賣出一千五百棵「柚子樹」，估算有三千七百五十萬元產值，未來會有更多，回國後這兩天，中國也有五個踩線團到宜蘭踩線，實際成果已陸續展現。

另，林姿妙中國行結束，外傳將效法高雄市長韓國瑜，六月前往美國參訪；林姿妙說，是有機會，只要對宜蘭縣發展有益，都會努力對外行銷宜蘭，美國行還在努力規劃中。

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