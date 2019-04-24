〈中部〉雲林沿海首家瓦斯儲存場 啟用

2019-04-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林沿海第一家瓦斯儲存場啟用，業者表示，場內有防爆燈管、瓦斯偵測器等設備，都取得消防署合格執照，未來可提供沿海瓦斯行儲放瓦斯，需要時就近運取，安全又方便。

設防爆燈管、瓦斯偵測器

據指出，依規定，一家瓦斯行內只可存放一百廿多公斤瓦斯，其他需放置在分裝場，雲林縣內只有兩家分裝場，分別在東勢及西螺，業者常要大老遠奔波載運瓦斯，且可能衍生安全問題。

雲林縣消防局第三大隊大隊長陳岳謄表示，儲存場可讓沿海鄰近鄉鎮瓦斯行把瓦斯存放在此，有家戶需要再前往載運，縮短車程且安全性高，儲存場符合消防法規要求，消防局也會定期前往檢查，確保相關設備安全無虞。

法規嚴格 逾10年才完成

雲林縣議員黃文祥、北港鎮長蕭永義出席瓦斯儲存場揭牌時指出，瓦斯儲存場設置，考量安全法規規範很嚴格，加上有地目變更問題，經政府輔導前後花了十多年才設置完成，瓦斯行的瓦斯鋼瓶集中放置在這，民眾可更安心。

瓦斯儲存場業者蘇任祥說，儲存場位在沿海的郊區，四周空曠，且場內設置符合國家安全標準的防爆燈管，不用擔心高溫帶來危險，且每座集放庫都有瓦斯偵測器，若偵測到瓦斯外漏，警報系統立即啟動。

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