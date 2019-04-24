〈中部〉《台中》公幼難抽中 議員譏「比考大學還難」

2019-04-24

〔記者張菁雅／台中報導〕公立幼兒園已於四月中旬完成抽籤，市議員廿三日紛紛表示，因公幼名額太少，抽籤老是抽不中，南屯區一所公立幼兒園中籤率甚至不到兩成，讀幼兒園比考大學還困難。

教育局長楊振昇昨在市議會專案報告「公托公幼倍增計畫執行進度」時表示，中程目標將以一○八至一一一學年度為辦理區間，利用學校餘裕空間、公有公共設施閒置空間，增設公立幼兒園及非營利幼兒園至少一百八十班以上；長程目標則規劃於一一一學年度以後，逐步提升全市公共化教保服務據點數至四成。

市議員朱暖英認為，教育局應視行政區人口多寡差異，調配公幼名額。市議員李麗華、李榮鴻也分別為太平區與大甲、大安、外埔區爭設公幼。

市議員陳淑華指出，台中市公共化幼兒園目前核收人數為一萬八千兩百一十人，未來四年增加五千三百人，合計才兩萬三千五百一十人，佔台中市三至六歲幼兒比例不到廿％，市府應努力一次到位，否則依照市府規劃，恐要十六年至廿年才能滿足家長需求。

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