〈南部〉台南捷運墊付案 擇期排入議會程委會

2019-04-23

〔記者蔡文居／台南報導〕攸關台南市捷運系統建設的「南市先進運輸系統（藍、綠、紅線）規劃作業」共一．一六億元墊付案，於今年二月底的市議會臨時會遭到保留，市府上週再次提案送市議會。不過，議長郭信良昨天質疑市府有關捷運的說明會還沒結束就送案，與市議會當初的決議不符，將不列入今天的程委會討論。

原本再卡關 市長致電議長溝通

市長黃偉哲下午親自致電郭信良，說明先進運輸軌道建設對台南市的重要性，彼此充分溝通。郭信良則說明該墊付案不符議會決議，但允諾擇期將墊付案排進程序委員會。

郭信良昨天召開記者會強調，總經費近八百億的捷運建設規劃是否已納入公民意見，以及未來三百多億的市府配合款是否籌措無虞，如果市長黃偉哲認為捷運勢在必行，再無任何疑義，只要一通電話告知，議會將儘快再依照程序召開程序委員會排入議程。而黃偉哲也在昨天下午致電議長，雙方達成儘速排入議程的共識。

郭信良表示，捷運這項公共建設經費高、牽涉層面廣，如此重大公共議題，需要公民參與，讓全民參與討論，因此先前市議會第二次臨時會決議，請市府辦理相關說明會。若依照市府規劃，昨天說明會尚未完畢，市府已再次提案，要趕赴今天程序委員會討論，明顯與議會決議不符。

交通局表示，南市先進運輸系統規劃案一．一六億元經費，中央補助九千七百萬元、市府編列一千九百萬元。該局依議會決議辦理說明會，至昨晚共計八場，完成議會決議程序，現場回收問卷贊成繼續規劃支持率將近九成，將彙整民意資料提送議會。市府也將繼續辦理說明會，讓支持興建捷運的民意更壯大。

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